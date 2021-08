Banconote rare | se hai queste italiane incassi 50 000€

Leggi su consumatore

(Di venerdì 6 agosto 2021) Hai mai visto dellecosì? Ricercatissime da esperti e collezionisti,ti potrebbero gonfiare il conto in banca con 50.000 euro Oltre 50.000 euro per quattro, le quali tra l’altro non hanno più alcun valore giuridico ed economico sul mercato. Può sembsurreale, è vero, ma quando si tratta di collezionismo invece tutto L'articolo proviene da Consumatore.com.