Baby Gang, il rapper denunciato per aver usato le foto dei figli minorenni di una nota influencer in un suo video (Di venerdì 6 agosto 2021) Ancora una volta è finito nei guai il rapper 19enne Baby Gang, vero nome Zaccaria Mouhib. Lo scorso anno l’artista aveva pubblicato su Instagram la perquisizione delle forze dell’ordine nella sua abitazione, il 10 aprile scorso è stato indagato per i disordini in zona San Siro durante le registrazioni di un video con decine di giovani in barba alle norme anti Covid, ora sempre per un video, “Cella 2”, la Guardia di Finanza lo ha denunciato per aver usato, senza permesso, le foto dei figli minorenni di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Ancora una volta è finito nei guai il19enne, vero nome Zaccaria Mouhib. Lo scorso anno l’artista aveva pubblicato su Instagram la perquisizione delle forze dell’ordine nella sua abitazione, il 10 aprile scorso è stato indagato per i disordini in zona San Siro durante le registrazioni di uncon decine di giovani in barba alle norme anti Covid, ora sempre per un, “Cella 2”, la Guardia di Finanza lo haper, senza permesso, ledeidi una ...

