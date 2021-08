Avete visto il nuovo bolide di Cristiano Ronaldo? Vale un capitale (Di venerdì 6 agosto 2021) Cristiano Ronaldo non perde occasione per far parlare di sé nemmeno durante le vacanze: il suo ultimo regalo è pazzesco. Il prezzo è clamoroso Il bomber della Juventus e della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo riesce sempre ad attirare le attenzioni dei media e dei fan. Sia quando si trova in vacanza che quando è in L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 agosto 2021)non perde occasione per far parlare di sé nemmeno durante le vacanze: il suo ultimo regalo è pazzesco. Il prezzo è clamoroso Il bomber della Juventus e della Nazionale portogheseriesce sempre ad attirare le attenzioni dei media e dei fan. Sia quando si trova in vacanza che quando è in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

borghi_claudio : Un aperitivo: i dati delle morti dei bambini, quelli da confrontare con le reazioni avverse. Questo è Locatelli pr… - virginiaraggi : #Sapevatelo Avete visto i nuovi bus in giro per la città? Entro il 2021 ne avremo messi in strada oltre 900. Quest… - Fedez : Non avete visto nulla - zazoomblog : Damiano Carrara avete mai visto la sua fidanzata? È davvero bellissima - #Damiano #Carrara #avete #visto - chaontightrope : comunque un bel vaffanculo anche ai miei amici che stamattina non sono voluti andare a mare?? <3 ((non è vero vi a… -