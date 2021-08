Auto in strada durante i lavori: gli operai ci girano attorno (Di venerdì 6 agosto 2021) Strisce 'tratteggiate' per delimitare i parcheggi. È un lavoro svolto oggettivamente male quello realizzato tra via Scarlatti e via Benedetto Marcello a Milano (zona Corso Buenos Aires). Il motivo? Le ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Strisce 'tratteggiate' per delimitare i parcheggi. È un lavoro svolto oggettivamente male quello realizzato tra via Scarlatti e via Benedetto Marcello a Milano (zona Corso Buenos Aires). Il motivo? Le ...

Advertising

ffbikerpi : RT @Casadileo1: Un ciclista cade in strada fratturandosi una gamba. L’auto della Lega si ferma per scattare una foto. FDI affonda in mare… - AmoBergamo : #Bergamo Stuprata, rapinata e gettata dall'auto nuda per strada - angiuoniluigi : RT @leggoit: Auto esce di strada e finisce nella scarpata contro un albero: morto 32enne - andrea2glass : @vignarossa @supermandrake2 Oppure finisci malore improvviso morto in spiaggia, o mentre apriva l'auto, in strada,… - AndreaDonarico : Strada dei vini del Portogallo da Lisbona in auto a noleggio 8 giorni -