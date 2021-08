AUDIO L' Inter pensa al sostituto di Lukaku | il Napoli blinda i suoi gioielli | le ultimissime

(Di venerdì 6 agosto 2021)- Chelsea la trattativa va avanti e l'si guarda intorno per il. Intanto il Milan tiene calda la pista Ramsey il gallese in uscita dalla Juventus. Ai saluti dall'Italia c'è l'...

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Inter

La Gazzetta dello Sport

Lukaku-Chelsea la trattativa va avanti e l'Inter si guarda intorno per il sostituto. Intanto il Milan tiene calda la pista Ramsey il gallese in uscita dalla Juventus. Ai saluti dall'Italia c'è l'attac ...L'Inter cerca ancora l'erede di Lukaku e le varie alternative: l'incrocio più importante è quello con l'Atalanta, anche per Caicedo ...