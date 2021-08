Attacco hacker Regione Lazio, dipendente sentito per 3 ore (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ stato sentito per tre ore come persona informata sui fatti il dipendente della Regione Lazio di Frosinone intestatario dell’account ‘bucato’ dagli hacker che hanno attaccato il Centro di elaborazione dati regionale. A svolgere l’atto istruttorio negli uffici della Questura di Frosinone sono stati gli agenti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) della Polizia Postale che indagano sull’offensiva coordinati dalla procura di Roma. Intanto vanno avanti gli accertamenti che la Polizia Postale sta svolgendo in collaborazione con l’Europol e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ statoper tre ore come persona informata sui fatti ildelladi Frosinone intestatario dell’account ‘bucato’ dagliche hanno attaccato il Centro di elaborazione dati regionale. A svolgere l’atto istruttorio negli uffici della Questura di Frosinone sono stati gli agenti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) della Polizia Postale che indagano sull’offensiva coordinati dalla procura di Roma. Intanto vanno avanti gli accertamenti che la Polizia Postale sta svolgendo in collaborazione con l’Europol e ...

