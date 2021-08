Atletica | ultima 50 km di marcia alle Olimpiadi! A Parigi 2024 sparirà | da cosa sarà sostituita?

(Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi è andata in scena l’50 km dimaschile della storiaOlimpiadi. Il polacco Dawid Tomala, grande outsider della vigilia, si è imposto con 36 secondi di vantaggio sul tedesco Jonathan Hilbert e 51” sul canadese Evan Dunfee: questa è l’fotografia che avremo della gara dileggera più lunga. Una prova massacrante che sfiora le quattro ore di durata (oggi il trionfatore ha impiegato 3h50:08) e che ha scritto pagine memorabili della rassegna a cinque cerchi, ma cancellata con un colpo di spugna dal CIO.Olimpiadi di...

L'evento verrà sostituito da una competizione 'mista', che prevede dunque la presenza contemporanea di uomini e donne. I dettagli di questo evento, però, non sono ancora stati ufficialmente definiti: Oggi è andata in scena l'ultima 50 km di marcia maschile della storia alle Olimpiadi. Il polacco Dawid Tomala, grande outsider della vigilia, si è imposto con 36 secondi di vantaggio sul tedesco Jonat