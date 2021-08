Atletica, oro Antonella Palmisano nella 20 km marcia (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Antonella Palmisano ha vinto la 20 km di marcia ai Giochi Olimpici di Tokyo. Per l'Italia è la 36esima medaglia: 8 ori, 10 argenti, 16 bronzi. L'azzurra ha chiuso la gara in 1h29'12”. Argento per la colombiana Sandra Lorena Arenas in 1h29'37”, bronzo per la cinese Liu Hong in 1h29'57”. “Massimo (Stano, ndr) mi ha fatto piangere, mi ha fatto venire i brividi e mi ha dato una carica pazzesca. E poi è arrivato tutto sulla scia dei successi di Jacobs e Tamberi e anche della nazionale di calcio: è un periodo magico per l'Italia. Spero siano tutti contenti per me, saluto Mottola e la mia famiglia” ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –ha vinto la 20 km diai Giochi Olimpici di Tokyo. Per l'Italia è la 36esima medaglia: 8 ori, 10 argenti, 16 bronzi. L'azzurra ha chiuso la gara in 1h29'12”. Argento per la colombiana Sandra Lorena Arenas in 1h29'37”, bronzo per la cinese Liu Hong in 1h29'57”. “Massimo (Stano, ndr) mi ha fatto piangere, mi ha fatto venire i brividi e mi ha dato una carica pazzesca. E poi è arrivato tutto sulla scia dei successi di Jacobs e Tamberi e anche della nazionale di calcio: è un periodo magico per l'Italia. Spero siano tutti contenti per me, saluto Mottola e la mia famiglia” ...

