Atletica, Olimpiadi Tokyo: Stefano Mei gongola dopo il trionfo della 4×100: “Giochi straordinari e non sono ancora finiti…” (Di venerdì 6 agosto 2021) sono ore felici e indimenticabili per lo sport italiano. Le Olimpiadi di Tokyo sono prossime alla chiusura e per la spedizione tricolore fioccano gli ori. Oggi ne sono arrivati ben tre: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Luigi Busà nel karate e la staffetta 4×100 dell’Atletica. Inutile negare che per quest’ultima specialità questi Giochi siano straordinari perché mai questa disciplina aveva ottenuto cinque ori. Per questo, il presidente della FIDAL Stefano Mei non può che essere entusiasta: “È ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)ore felici e indimenticabili per lo sport italiano. Lediprossime alla chiusura e per la spedizione tricolore fioccano gli ori. Oggi nearrivati ben tre: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Luigi Busà nel karate e la staffettadell’. Inutile negare che per quest’ultima specialità questisianoperché mai questa disciplina aveva ottenuto cinque ori. Per questo, il presidenteFIDALMei non può che essere entusiasta: “È ...

