Atletica, Olimpiadi Tokyo, Sergio Mattarella a Malagò: "Sono orgoglioso di voi" (Di venerdì 6 agosto 2021) Avrebbe voluto parlare anche con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa "Fausto" Desalu e Filippo Tortu, ma il protocollo anti-Covid gliel'ha impedito. Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, si è semplicemente congratulato con Giovanni Malagò, numero 1 del CONI, in merito a quanto accaduto oggi in un'altra, clamorosa giornata olimpica. "Sono orgoglioso di voi, vi aspetto al Quirinale": queste le parole dell'uomo che dal 2015 ricopre la più alta carica dello Stato e che, tramite l'account Twitter del Quirinale, già lo scorso 1° agosto (non una data qualsiasi) si era complimentato con Jacobs per ...

