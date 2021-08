Atletica, Olimpiadi Tokyo: Miller-Uibo batte tutte nei 400 metri. Oro a Kipyegon nei 1.500 (Di venerdì 6 agosto 2021) La bahamense Shaunae Miller-Uibo si impone in maniera netta nei 400 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. La 27enne nativa di Nassau è stata autrice di un prova sontuosa. Il capolavoro si è consumato tra l’ultima curva e il rettilineo finale nel quale la vincitrice dell’oro ha staccato tutte le avversarie. Un successo senza discussione quello di Miller-Uibo che ha fermato il cronometro sul tempo di 48”36. Alle sue spalle l’atleta della Repubblica Dominicana Marileidy Paulino che è arrivata al traguardo in 49”20 che vale il nuovo record nazionale. A ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) La bahamense Shaunaesi impone in maniera netta nei 400femminili alledi. La 27enne nativa di Nassau è stata autrice di un prova sontuosa. Il capolavoro si è consumato tra l’ultima curva e il rettilineo finale nel quale la vincitrice dell’oro ha staccatole avversarie. Un successo senza discussione quello diche ha fermato il cronometro sul tempo di 48”36. Alle sue spalle l’atleta della Repubblica Dominicana Marileidy Paulino che è arrivata al traguardo in 49”20 che vale il nuovo record nazionale. A ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - lorepregliasco : Olimpiadi incredibili. Dopo le delusioni di scherma e tiro che preoccupavano, arrivano 4 ori nell'atletica ???? ?? ? #Tokyo2020 - OptaPaolo : 3 - Con la vittoria di Massimo #Stano nella marcia 20km, l'Italia ha conquistato 3 medaglie d'oro nell'atletica al… - robertopontillo : sono sicuramente Olimpiadi che rimarranno nella storia : mai così tante medaglie come in questa. Le delusioni che… - ostefano71 : RT @Open_gol: Mai così tante medaglie per l'Italia alle Olimpiadi. E l'atletica continua a ruggire -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi Tokyo 2020, 2 ori: Antonella Palmisano marcia, Busà karate. Record di medaglie per Italia Alla 50 km ha preso parte lo spagnolo Jesus Angel Garcia, che a 51 anni è diventato il più anziano partecipante in una gara dell'atletica delle Olimpiadi. Il campione del mondo 1993 ha stabilito ...

Tokyo2020, altri 2 ori: Palmisano nella marcia 20km e Busà nel Karate Kumite ...medaglia d'oro (la quarta nell'atletica), il 36/mo podio in questa edizione che permette di raggiungere il record di medaglie di Los Angeles '32 e Roma '60. A tre giorni al termine delle Olimpiadi di ...

La protagonista nell’atletica alle Olimpiadi Il Post Tokyo2020, altri 2 ori: Palmisano nella marcia 20km e Busà nel Karate Kumite Per l'Italia è l'ottava medaglia d'oro (la quarta nell'atletica), il 36/mo podio in questa edizione che permette di raggiungere il record di medaglie di Los Angeles '32 e Roma '60. A tre giorni al ...

Atletica, Olimpiadi Tokyo: Miller-Uibo batte tutte nei 400 metri. Oro a Kipyegon nei 1.500 La bahamense Shaunae Miller-Uibo si impone in maniera netta nei 400 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. La 27enne nativa di Nassau è stata autrice di un prova sontuosa. Il capolavoro si è consuma ...

Alla 50 km ha preso parte lo spagnolo Jesus Angel Garcia, che a 51 anni è diventato il più anziano partecipante in una gara dell'delle. Il campione del mondo 1993 ha stabilito ......medaglia d'oro (la quarta nell'), il 36/mo podio in questa edizione che permette di raggiungere il record di medaglie di Los Angeles '32 e Roma '60. A tre giorni al termine delledi ...Per l'Italia è l'ottava medaglia d'oro (la quarta nell'atletica), il 36/mo podio in questa edizione che permette di raggiungere il record di medaglie di Los Angeles '32 e Roma '60. A tre giorni al ...La bahamense Shaunae Miller-Uibo si impone in maniera netta nei 400 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. La 27enne nativa di Nassau è stata autrice di un prova sontuosa. Il capolavoro si è consuma ...