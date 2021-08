Atletica, Olimpiadi Tokyo: l’Italia sogna con la 4×100. Corsia per la finale, avversari e formazione: medaglia possibile? (Di venerdì 6 agosto 2021) l’Italia cercherà di essere grande protagonista con la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri si sono qualificati alla finale timbrando il record nazionale (37.95, migliorando di sedici centesimi il precedente) e col quarto tempo complessivo: alle ore 15.50 di oggi si andrà a caccia di un sogno, si può battagliare per la conquista di una medaglia ma con la consapevolezza che servirà davvero una magia di livello assoluto. Dopo quanto visto domenica 1° agosto, però, l’Atletica tricolore vuole continuare a strabiliare ai Giochi. Il quartetto correrà in ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)cercherà di essere grande protagonista con lamaschile alledi2021. Gli azzurri si sono qualificati allatimbrando il record nazionale (37.95, migliorando di sedici centesimi il precedente) e col quarto tempo complessivo: alle ore 15.50 di oggi si andrà a caccia di un sogno, si può battagliare per la conquista di unama con la consapevolezza che servirà davvero una magia di livello assoluto. Dopo quanto visto domenica 1° agosto, però, l’tricolore vuole continuare a strabiliare ai Giochi. Il quartetto correrà in ...

