Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gianmarco Tamberi su Instagram: “Ho lanciato una moda, la squadra più forte di sempre” (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Atletica leggera italiana e lo sport italiano possono festeggiare ancora qualcosa di storico. Grazie agli ori odierni di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia e nella staffetta 4×100, il computo dei metalli pregiati alle Olimpiadi di Tokyo per l’Italia è pari a 5 in questa singola specialità. Non era ma successo nella storia che il movimento italiano riuscisse tante affermazioni di questo genere. Un aspetto unico e raro che inorgoglisce. Da questo punto di vista, è stato il capitano di questa squadra, Gianmarco Tamberi a dare il via a questa sequenza vincente con il suo oro nel salto ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’leggera italiana e lo sport italiano possono festeggiare ancora qualcosa di storico. Grazie agli ori odierni di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia e nella staffetta 4×100, il computo dei metalli pregiati allediper l’Italia è pari a 5 in questa singola specialità. Non era ma successo nella storia che il movimento italiano riuscisse tante affermazioni di questo genere. Un aspetto unico e raro che inorgoglisce. Da questo punto di vista, è stato il capitano di questaa dare il via a questa sequenza vincente con il suo oro nel salto ...

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - GiuseppeTuriaco : RT @CB_Ignoranza: Ancora un’altra gioia dall’atletica leggera: l’Italia, con Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu,… - gloriabertolot2 : Patta-Jacobs-Desalu-Tortu, la staffetta 4x100 azzurra da impazzire! È oro!!! -