Atletica | Olimpiadi Tokyo | 50 km di marcia | assolo vincente di Dawid Tomala! 23° Andrea Agrusti

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’ultimo campione olimpico della 50 km maschile diè il polaccoTomala, che compie l’azione decisiva ai 30 km e vince in 3:50”08, andando a precedere il tedesco Jonathan Hilbert, secondo a 36?, ed il canadese Evan Dunfee, terzo a 51?. Azzurri mai nel vivo dell’azione: l’unico al traguardo è, 23° con un distacco di 11’02”, mentre si ritirano Marco De Luca (attorno al km 30) e Teodorico Caporaso (dopo il km 45). Prima fase di gara monopolizzata dall’attacco dell’eterno transalpino Yohann Diniz, che si porta dietro il cinese Luo Yadong, ma poi il francese accusa problemi fisici poco dopo i 6 km e ...

L'ultimo campione olimpico della 50 km maschile di marcia è il polacco Dawid Tomala, che compie l'azione decisiva ai 30 km e vince in 3:50''08, andando a precedere il tedesco Jonathan Hilbert, secondo ...