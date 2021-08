Atletica, Olimpiadi Tokyo 2020: l’Italia e il circolo virtuoso del successo. Tamberi ha dato il via alla magia (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ tutto vero. l’Italia dell’Atletica leggera continua a far sognare e si ha quasi paura di addormentarsi. I cinque ori olimpici, l’ultimo dei quali nella 4×100, sono troppo per chi come noi non è abituato/a a godersi queste gioie. Quest’oggi altri due sigilli dorati: Antonella Palmisano, d’autorità, domina la 20 km di marcia, mettendo in riga tutte e le temibili cinesi sciolte come neve al sole sotto i colpi della pugliese, che così ha voluto replicare la stessa impresa del suo corregionale Massimo Stano; Lorenzo Patta, Macell Jacobs, “Fausto” Desalu e Filippo Tortu uniti per un sogno. Cinque metalli pregiati è roba da far spavento, roba da USA, visto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ tutto vero.dell’leggera continua a far sognare e si ha quasi paura di addormentarsi. I cinque ori olimpici, l’ultimo dei quali nella 4×100, sono troppo per chi come noi non è abituato/a a godersi queste gioie. Quest’oggi altri due sigilli dorati: Antonella Palmisano, d’autorità, domina la 20 km di marcia, mettendo in riga tutte e le temibili cinesi sciolte come neve al sole sotto i colpi della pugliese, che così ha voluto replicare la stessa impresa del suo corregionale Massimo Stano; Lorenzo Patta, Macell Jacobs, “Fausto” Desalu e Filippo Tortu uniti per un sogno. Cinque metalli pregiati è roba da far spavento, roba da USA, visto il ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ??… - AdrianoStabile : Il video della fantastica impresa della #staffetta 4x100 alle #Olimpiadi di #Tokyo2020 - Como_Burger : RT @paoloigna1: Se ne faranno una ragione:-) -