Atletica | Lorenzo Patta | “Sono al settimo cielo | un’altra medaglia d’oro portata in Italia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’è campione olimpica della 4×100! Un’impresa titanica quella degli azzurri, che allo Stadio Nazionale di Tokyo hanno completato il giro in 37.50, aggiudicandosi lanella staffetta veloce, grazie ad un quartetto composto da Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu e. Proprio il classe 2000 di Oristano ha avuto il compito di aprire come primo frazionista, compiendo un allungo decisivo prima di passare il testimone a Jacobs, l’uomo che questi Giochi hanno incoronato come il più veloce del mondo. “E’ stato bellissimo iniziare questa gara – ha dichiarato ...