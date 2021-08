Atletica, la 4×100 dell’Italia per la finale alle Olimpiadi. Perché Marcell Jacobs in seconda frazione? Correrà più metri! (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia sogna l’impresa con la 4×100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021: nella finale in programma oggi pomeriggio (ore 15.50) gli azzurri partiranno con velleità di medaglia, dopo il record nazionale firmato in batteria (37.95) e potendo contare sulla classe cristallina di Marcell Jacobs, freschissimo Campione Olimpico dei 100 metri. Il velocista bresciano sarà schierato in seconda frazione, ormai una consuetudine con la maglia azzurra. La scelta, però, non è convenzionale Perché le altre Nazioni di riferimento si affidano al loro big ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia sogna l’impresa con lamaschiledi Tokyo 2021: nellain programma oggi pomeriggio (ore 15.50) gli azzurri partiranno con velleità di medaglia, dopo il record nazionale firmato in batteria (37.95) e potendo contare sulla classe cristallina di, freschissimo Campione Olimpico dei 100 metri. Il velocista bresciano sarà schierato in, ormai una consuetudine con la maglia azzurra. La scelta, però, non è convenzionalele altre Nazioni di riferimento si affidano al loro big ...

