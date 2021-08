Atletica, Italia nell’empireo dei super eroi: 5 ori alle Olimpiadi, record demolito! Jacobs, 4×100, Tamberi, la marcia (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Italia non era mai stata abituata a esaurire le dita di un mano per contare le medaglie d’oro vinte in un grande evento internazionale di Atletica leggera, figuriamoci alle Olimpiadi dove la Regina dello Sport la fa da padrona e dove il Bel Paese ha sempre faticato a esprimersi ai massimi livelli. Dalle zero medaglie di Rio 2016 ai cinque ori di Tokyo 2020: in un lustro si è stravolto il mondo. Dalle tenebre delle ultime edizioni dei Mondiali, dove a stento si faceva fatica a fare bella figura, all’esplosione di un movimento che non ci si aspettava così solido, florido, vincente. Cinque ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’non era mai stata abituata a esaurire le dita di un mano per contare le medaglie d’oro vinte in un grande evento internazionale dileggera, figuriamocidove la Regina dello Sport la fa da padrona e dove il Bel Paese ha sempre faticato a esprimersi ai massimi livelli. Dzero medaglie di Rio 2016 ai cinque ori di Tokyo 2020: in un lustro si è stravolto il mondo. Dtenebre delle ultime edizioni dei Mondiali, dove a stento si faceva fatica a fare bella figura, all’esplosione di un movimento che non ci si aspettava così solido, florido, vincente. Cinque ...

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - sal_sca : RT @marcodimaio: Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu: quello che hanno fatto questi 4 ragazzi, vale molto di più d… - gloria_bet : RT @GesuKrishna: Italia? Ah yes, pasta mandolino mafia atletica leggera -