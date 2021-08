Atletica, Italia 4 ori: record assoluto alle Olimpiadi! Oltre i sogni (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Atletica leggera era il tallone d’Achille dell’Italia sportiva fino a pochi mesi fa: i risultati internazionali non arrivavano, alle Olimpiadi di Rio 2016 si tornò a casa con zero medaglia, l’ultimo podio a cinque cerchi risaliva a Londra 2012 (bronzo di Fabrizio Donato nel salto triplo) e anche le prestazioni ai Mondiali era state tutt’altro che strepitose. Tutto si è ribaltato all’improvviso, nell’occasione più importante e attesa per cinque anni: le Olimpiadi di Tokyo 2020 segnano definitivamente il rilancio del movimento tricolore. Più che rilancio, un vero e proprio trionfo visto che i nostri portacolori sono stati capaci di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’leggera era il tallone d’Achille dell’sportiva fino a pochi mesi fa: i risultati internazionali non arrivavano,Olimpiadi di Rio 2016 si tornò a casa con zero medaglia, l’ultimo podio a cinque cerchi risaliva a Londra 2012 (bronzo di Fabrizio Donato nel salto triplo) e anche le prestazioni ai Mondiali era state tutt’altro che strepitose. Tutto si è ribaltato all’improvviso, nell’occasione più importante e attesa per cinque anni: le Olimpiadi di Tokyo 2020 segnano definitivamente il rilancio del movimento tricolore. Più che rilancio, un vero e proprio trionfo visto che i nostri portacolori sono stati capaci di ...

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - Eurosport_IT : ?? | L'Italia non vinceva 4 medaglie nell'atletica da Atlanta 1996 (2 argenti e 2 bronzi): i 4 oro conquistati a Tok… - EnricoTurcato : Meravigliosa Antonella #Palmisano. Meravigliosa. Oro pazzesco nella 20km di marcia. Sono 4 ORI per l’Italia nell’a… - Mayla15363961 : L'Italia ha il re e la regina della marcia! Inchinatevi! #Palmisano #Stona #atletica #GiochiOlimpici - _Sport_Calcio_ : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… -