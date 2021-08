Atletica | Eseosa Desalu | “Il centesimo che ha fatto la differenza è il grande gruppo che ci unisce”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lorenzo Patta, Marcell Jacobs,“Fausto”, Filippo Tortu: l’italiana scrive una nuova pagina mirabolante dello sport del Bel Paese vincendo con il tempo di 37?51 la staffetta 4x100m maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la celebrazione in pista, i quattro “Eroi Azzurri” hanno parlato ai microfoni della Rai per far trasparire le loro sensazioni, le loro emozioni rispetto a questo momento. Di seguito, ecco le parole del terzo frazionista: “Per essere solo la seconda volta nella quale corro una staffetta essendo in curva, in terza frazione, direi che è andata bene ...