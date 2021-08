Atletica, Antonella Palmisano: “Europei, Tamberi, Jacobs: è un periodo magico per l’Italia. Ho voglia di sentire l’Inno” (Di venerdì 6 agosto 2021) Ha conquistato l’ottavo oro per l’Italia a Tokyo 2020, ha conquistato il quarto oro per l’Atletica azzurra, un risultato mai ottenuto prima nella storia. Ma, soprattutto, Antonella Palmisano ha dominato la 20 km di marcia femminile partendo in testa fin dal primo chilometro, controllando la gara e, poi, negli ultimi cinque chilometri ha scremato poco a poco il gruppo prima del gran finale, con nessuna avversaria capace di tenere i suoi ritmi. “Sono entusiasta di quello che ho fatto, ma oggi è il giorno del mio compleanno e volevo che tutti i sacrifici fatti in questi anni oggi mi ripagassero di tutto” le prime parole di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Ha conquistato l’ottavo oro pera Tokyo 2020, ha conquistato il quarto oro per l’azzurra, un risultato mai ottenuto prima nella storia. Ma, soprattutto,ha dominato la 20 km di marcia femminile partendo in testa fin dal primo chilometro, controllando la gara e, poi, negli ultimi cinque chilometri ha scremato poco a poco il gruppo prima del gran finale, con nessuna avversaria capace di tenere i suoi ritmi. “Sono entusiasta di quello che ho fatto, ma oggi è il giorno del mio compleanno e volevo che tutti i sacrifici fatti in questi anni oggi mi ripagassero di tutto” le prime parole di ...

