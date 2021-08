Atletica, 4×400 in finale alle Olimpiadi col record italiano! Gli azzurri sfondano il muro dei 3 minuti (Di venerdì 6 agosto 2021) Una grandiosa 4×400 maschile strabilia nelle batterie delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e demolisce letteralmente il precedente record nazionale. Una magica Italia timbra infatti uno strabiliante 2:58.91, scende per la prima volta nella storia sotto il fatidico muro dei tre minuti e abbassa di quasi due secondi e mezzo il precedente primato (3:01.37) datato addirittura 31 agosto 1986. Sono passati 35 anni da quella prestazione, oggi gli azzurri si sono superati e sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Il nostro quartetto ha chiuso in quarta posizione la propria batteria, non così ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Una grandiosamaschile strabilia nelle batterie delledi Tokyo 2021 e demolisce letteralmente il precedentenazionale. Una magica Italia timbra infatti uno strabiliante 2:58.91, scende per la prima volta nella storia sotto il fatidicodei tree abbassa di quasi due secondi e mezzo il precedente primato (3:01.37) datato addirittura 31 agosto 1986. Sono passati 35 anni da quella prestazione, oggi glisi sono superati e sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Il nostro quartetto ha chiuso in quarta posizione la propria batteria, non così ...

Advertising

AndreaPecchia1 : La 4 x 400 mt in finale! Ma che gli hanno dato da mangiare alla nostra nazionale di #atletica?!? #Athletics… - zazoomblog : Tokyo 2020 atletica: staffetta 4×400 femminile out in semifinale - #Tokyo #atletica: #staffetta #4×400 - P1Bliss : RT @azzurridigloria: ????TOKYO 2020, ATLETICA LEGGERA???? Sulla linea di partenza #AlessandroSibilio (corsia 4) insieme agli altri atleti per l… - licalie : RT @azzurridigloria: ????TOKYO 2020, ATLETICA LEGGERA???? Sulla linea di partenza #AlessandroSibilio (corsia 4) insieme agli altri atleti per l… - demetriashair_ : RT @azzurridigloria: ????TOKYO 2020, ATLETICA LEGGERA???? Sulla linea di partenza #AlessandroSibilio (corsia 4) insieme agli altri atleti per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica 4×400 Programmi Tv stasera venerdì 6 Agosto 2021: Film da vedere in prima serata con palinsesto tv ... GIAVELLOTTO Finale 14.00 ATLETICA MASCHILE: 5000 METRI Finale 14.00 PALLAVOLO F Seconda semifinale 14.35 ATLETICA F: 400 METRI Finale 14.50 ATLETICA F; 1500 METRI Finale 15.30 ATLETICA F: 4 100 ...

Programma Olimpiadi domani, italiani in gara sabato 7 agosto 2021: orari e dove seguire in diretta tv e streaming le gare ... Elia Viviani e Simone Consonni Ore 11.45 LOTTA " 97 kg maschile, ripescaggi e finale per il bronzo: Abraham Conyedo Ore 12.00 ATLETICA " 4×400 maschile, finale: eventuale presenza dell'Italia Ore 12.

... GIAVELLOTTO Finale 14.00MASCHILE: 5000 METRI Finale 14.00 PALLAVOLO F Seconda semifinale 14.35F:METRI Finale 14.50F; 1500 METRI Finale 15.30F:100 ...... Elia Viviani e Simone Consonni Ore 11.45 LOTTA " 97 kg maschile, ripescaggi e finale per il bronzo: Abraham Conyedo Ore 12.00maschile, finale: eventuale presenza dell'Italia Ore 12.