Atalanta, ufficiale Demiral: l’ex Juve è il nuovo ‘muro’ di Gasperini (Di venerdì 6 agosto 2021) Bergamo. L’Atalanta comunica l’acquisto del difensore Merih Demiral dalla Juventus, a titolo temporaneo con diritto di opzione. “Nato a Karamursel (Turchia) il 5 marzo 1998, è un difensore che nonostante i soli 23 anni vanta già un’importante esperienza sia nel campionato italiano che a livello internazionale – si legge sul sito della società bergamasca -. Questa sarà infatti la sua quarta stagione in Italia dopo le esperienze con Sassuolo e Juventus”. Cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahce, a 18 anni si trasferisce in Portogallo dove gioca con l’Alcanenense e lo Sporting Lisbona B, prima di far ritorno in patria ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Bergamo. L’comunica l’acquisto del difensore Merihdallantus, a titolo temporaneo con diritto di opzione. “Nato a Karamursel (Turchia) il 5 marzo 1998, è un difensore che nonostante i soli 23 anni vanta già un’importante esperienza sia nel campionato italiano che a livello internazionale – si legge sul sito della società bergamasca -. Questa sarà infatti la sua quarta stagione in Italia dopo le esperienze con Sassuolo entus”. Cresciuto nel settore giovanile del Fenerbahce, a 18 anni si trasferisce in Portogallo dove gioca con l’Alcanenense e lo Sporting Lisbona B, prima di far ritorno in patria ...

juventusfc : Ufficiale: @MerihDemiral in prestito all' @Atalanta_BC Grazie di tutto, Merih! - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Demiral è dell'Atalanta ???? - forumJuventus : ? Ufficiale, l'Atalanta riscatta Romero ?? Alla Juve vanno 16 milioni ?? - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Atalanta, arriva Demiral dalla Juventus: è ufficiale. Le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato - isa_kr7 : RT @juventusfc: Ufficiale: @MerihDemiral in prestito all' @Atalanta_BC Grazie di tutto, Merih! -