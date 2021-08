Atalanta, Ilicic non convocato per l’amichevole con il West Ham. Milan alla porta (Di venerdì 6 agosto 2021) Josip Ilicic non figura tra i convocati orobici in vista di West Ham-Atalanta, incontro amichevole in vista della stagione 2021/2022. Lo sloveno, teoricamente una colonna portante del reparto offensivo dei bergamaschi, non parteciperà dunque al test londinese e non potrà essere tra i protagonisti della nuova Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’ex Maribor e Palermo, infatti, sembrerebbe diretto verso Milano, sponda Milan, per essere protagonista a San Siro in rossonero. Per un Merih Demiral che arriva, infatti, un Josip Ilicic che parte, dopo il malumori ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Josipnon figura tra i convocati orobici in vista diHam-, incontro amichevole in vista della stagione 2021/2022. Lo sloveno, teoricamente una colonnante del reparto offensivo dei bergamaschi, non parteciperà dunque al test londinese e non potrà essere tra i protagonisti della nuovadi Gian Piero Gasperini. L’ex Maribor e Palermo, infatti, sembrerebbe diretto versoo, sponda, per essere protagonista a San Siro in rossonero. Per un Merih Demiral che arriva, infatti, un Josipche parte, dopo il malumori ...

