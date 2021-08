Atalanta, i convocati per la sfida contro il West Ham: Demiral è presente (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Atalanta è attesa sabato a Londra, dove sarà chiamata ad affrontare il West Ham per la Betway Cup. Ad una settimana e mezzo circa dall’inizio della nuova stagione di Serie A, la Dea ha una buona occasione per terminare la preparazione estiva. Tra i convocati, spunta il nome del neo acquisto Merih Demiral, mentre manca all’appello Ilicic. Lavoro a parte Hateboer e Malinovskyi che da lunedì riprenderanno ad allenarsi col gruppo. Ecco la lista dei giocatori partiti per Londra: 1 – MUSSO Juan 2 – TOLOI Rafael 3 – MÆHLE Joakim 6 – PALOMINO Josè 8 – GOSENS Robin 9 – MURIEL Luis 11 – FREULER Remo 13 – PEZZELLA Giuseppe 15 – de ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) L’è attesa sabato a Londra, dove sarà chiamata ad affrontare ilHam per la Betway Cup. Ad una settimana e mezzo circa dall’inizio della nuova stagione di Serie A, la Dea ha una buona occasione per terminare la preparazione estiva. Tra i, spunta il nome del neo acquisto Merih, mentre manca all’appello Ilicic. Lavoro a parte Hateboer e Malinovskyi che da lunedì riprenderanno ad allenarsi col gruppo. Ecco la lista dei giocatori partiti per Londra: 1 – MUSSO Juan 2 – TOLOI Rafael 3 – MÆHLE Joakim 6 – PALOMINO Josè 8 – GOSENS Robin 9 – MURIEL Luis 11 – FREULER Remo 13 – PEZZELLA Giuseppe 15 – de ...

