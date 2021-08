Atalanta, Gosens: “Valutazione di 35 milioni per me? Mi spinge a fare meglio” (Di venerdì 6 agosto 2021) “L’Atalanta chiede 35 milioni per me? Non riesco ancora a capire perché una persona dovrebbe valere cosi’ tanti soldi. Ma questa Valutazione è il miglior riconoscimento che posso ottenere. La mia motivazione quotidiana è quella di mantenere questo livello e cercare anzi di migliorarlo, lavoro tantissimo ogni giorno per ottenere il massimo“. Queste le parole di Robin Gosens, intervistato dall’emittente tedesca “Sport1”, che allontana le voci di mercato dopo il grande Europeo con la Germania. E ancora: “Ad oggi giocherò nell’Atalanta, questo è un fatto. Ma non ho mai nascosto il fatto che mi piacerebbe ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) “L’chiede 35per me? Non riesco ancora a capire perché una persona dovrebbe valere cosi’ tanti soldi. Ma questaè il miglior riconoscimento che posso ottenere. La mia motivazione quotidiana è quella di mantenere questo livello e cercare anzi di migliorarlo, lavoro tantissimo ogni giorno per ottenere il massimo“. Queste le parole di Robin, intervistato dall’emittente tedesca “Sport1”, che allontana le voci di mercato dopo il grande Europeo con la Germania. E ancora: “Ad oggi giocherò nell’, questo è un fatto. Ma non ho mai nascosto il fatto che mi piacerebbe ...

Advertising

_AndreaPontone : L'#Inter con i soldi di #Lukaku deve quantomeno comprare un portiere serio, un esterno destro e due punte. Mi accon… - junews24com : Gosens esce allo scoperto: «Ecco dove giocherò l'anno prossimo» - - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Continua la ricerca del centrale difensivo dia parte del #WestHam, offerta anche al #OM per… - TuttoMercatoWeb : Gosens: 'Quest'anno resto all'Atalanta. 35 milioni? Non capisco come possa valere tanto' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? #Gosens: 'Voglio segnare ancora più gol! Resto all'#Atalanta, ma non ho mai nascosto...' ? -