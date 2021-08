Atalanta, adesso è ufficiale: ecco Demiral, rinforzo in difesa per Gasperini (Di venerdì 6 agosto 2021) Merih Demiral è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Atalanta. Il centrale turco arriva dalla Juventus, dopo una stagione positiva, seppur caratterizzata da un infortunio che ne ha limitato le prestazioni. Europei giocati non al meglio delle proprie potenzialità, causa diretta anche di una Turchia non eccelsa dal punto di vista puramente qualitativo. Demiral rinforzerà la retroguardia orobica guidata da Gian Piero Gasperini, allenatore che potrà inoltre lavorare sulle potenzialità offensive dell’ex neroverde e bianconero, soprattutto in occasione di calci piazzati. Operazione in entrata dell’Atalanta, ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Merihè ufficialmente un nuovo calciatore dell’. Il centrale turco arriva dalla Juventus, dopo una stagione positiva, seppur caratterizzata da un infortunio che ne ha limitato le prestazioni. Europei giocati non al meglio delle proprie potenzialità, causa diretta anche di una Turchia non eccelsa dal punto di vista puramente qualitativo.rinforzerà la retroguardia orobica guidata da Gian Piero, allenatore che potrà inoltre lavorare sulle potenzialità offensive dell’ex neroverde e bianconero, soprattutto in occasione di calci piazzati. Operazione in entrata dell’, ...

