Aston Martin, ufficiale: ecco il ricorso contro la squalifica di Vettel (Di venerdì 6 agosto 2021) Un grande secondo posto cancellato dalla decisone della FIA. L’Aston Martin di Sebastian Vettel, nel Gran Premio d’Ungheria, si è posizionata al secondo posto tra il vincitore Esteban Ocon ed il nuovo leader del Mondiale di Formula Uno Lewis Hamilton. Una giornata certamente da ricordare che, a fine gara, è stata cancellata dalla squalifica commissionata al pilota tedesco ex Red Bull e Ferrari: mancava la quantità minima di benzina nel serbatoio della sua vettura. Pronto il ricordo della scuderia. Aston Martin, la nota della scuderia: il ricorso è realtà “Dopo che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Un grande secondo posto cancellato dalla decisone della FIA. L’di Sebastian, nel Gran Premio d’Ungheria, si è posizionata al secondo posto tra il vincitore Esteban Ocon ed il nuovo leader del Mondiale di Formula Uno Lewis Hamilton. Una giornata certamente da ricordare che, a fine gara, è stata cancellata dallacommissionata al pilota tedesco ex Red Bull e Ferrari: mancava la quantità minima di benzina nel serbatoio della sua vettura. Pronto il ricordo della scuderia., la nota della scuderia: ilè realtà “Dopo che ...

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin IMSA | Road America 2021: anteprima e orari del weekend Ampia partecipazione in GTD (15 auto), comandate per il momento da Roman De Angelis e Ross Gunn con l'Aston Martin di Heart of Racing Team. IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 " IMSA Road ...

F1: Ungheria;Aston Martin chiede revisione squalifica Vettel L'Aston Martin chiede la revisione della squalifica di Sebastian Vettel, arrivato secondo nel Gran Premio d'Ungheria di domenica scorsa, ma cancellato dalla classifica a causa di una irregolarità. ...

Aston Martin e Zagato, binomio della meraviglie: dalla DB4 GT alle Heritage Twins La Gazzetta dello Sport Ufficiale: Aston Martin si appella contro la squalifica di Vettel “La Aston Martin richiede di esercitare il diritto di revisione e inizia il procedimento di appello”. Come sempre, tutto dipende dai nuovi elementi “significativi” che la scuderia guidata da Lawrence ...

Vettel e la scelta Aston Martin L’anno scorso la squadra ha avuto una grande stagione, quest’anno meno, siamo qui e andiamo avanti”. Il sesto campionato con la Ferrari e il primo con l’Aston Martin hanno visto il quattro volte irida ...

