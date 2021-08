Assegno divorzile alla ex, marito costretto a dimostrare l’impoverimento (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cassazione con l’ordinanza n. 21818/2021 ha stabilito che l’ex marito non potrà richiedere la revoca o risoluzione dell’Assegno divorzile ordinato in favore dell’ex moglie, dovendo, in tal caso, provare l’avvenuto impoverimento delle sue sostanze. Assegno divorzile (Pixabay)La vicenda fa riferimento ad un uomo ricorso in Tribunale per chiedere la separazione dalla moglie. La donna, a sua volta, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancata consumazione. In sostanza un Assegno divorzile di 2.500 euro al mese e un risarcimento ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cassazione con l’ordinanza n. 21818/2021 ha stabilito che l’exnon potrà richiedere la revoca o risoluzione dell’ordinato in favore dell’ex moglie, dovendo, in tal caso, provare l’avvenuto impoverimento delle sue sostanze.(Pixabay)La vicenda fa riferimento ad un uomo ricorso in Tribunale per chiedere la separazione dmoglie. La donna, a sua volta, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio per mancata consumazione. In sostanza undi 2.500 euro al mese e un risarcimento ...

Advertising

NobiliAVVOCATI : Divorzio e opposizione del marito all'assegno per la exPer il marito l'assegno alla ex non è dovuto se lui ha una n… - StudioCanu : Assegno divorzile alla ex se il marito non prova l'impoverimento - StudioCanu : Assegno divorzile alla ex se il marito non prova l'impoverimento - AvvCanu : Assegno divorzile alla ex se il marito non prova l'impoverimento -