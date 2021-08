Asfalti ad impatto zero | l’azienda bergamasca che sta trasformando le strade italiane

(Di venerdì 6 agosto 2021) Non tutte le innovazioni sono importate dall’estero; a volte vengono da molto vicino e grazie a scoperte semplici ma geniali. Fino a qualche anno fa sembrava impossibile immaginare che grazie al grafene, un materiale scoperto nel 2004 e derivante dalla lavorazione della grafite con cui vengono create le anime delle comuni matite, sarebbe stato possibile realizzareecosostenibili. Oggi, invece, grazie alla ricerca e alla sensibilità ai cambiamenti di aziende quali Iterchimica, si può, oltretutto ottenendo grandi benefici per l’ambiente. Tutto parte dalla scoperta del Grafene, un materiale con una struttura atomica bidimensionale, che associa una grande resistenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Asfalti impatto

Si aggiungono alla lista la realizzazione di nuove piste ciclabili e l'utilizzo dicon materie prime riciclate a ridottoambientale. Contestualmente, sarà avviato anche un programma ...... alla valorizzazione dei rifiuti, l'installazione di colonnine di ricarica alimentate ad energia verde, l'impiego diinnovativi a bassoambientale e lo studio di percorsi di ...