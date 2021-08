Ascolti TV | Giovedì 5 Agosto 2021. Doc vince con il 13.9%, Il Circolo degli Anelli (9.2%) batte Viaggio nella Grande Bellezza (8.1%). Carrà+Loren 5.5% (Di venerdì 6 agosto 2021) A Raccontare Comincia Tu nella serata di ieri, Giovedì 5 Agosto 2021, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani ha appassionato 2.102.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 la riproposizione di Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.188.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 1.391.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Italia 1 l’esordio di FBI: Most Wanted ha intrattenuto 875.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 la replica di A ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 6 agosto 2021) A Raccontare Comincia Tuserata di ieri,, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani ha appassionato 2.102.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 la riproposizione diha raccolto davanti al video 1.188.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 Ilha interessato 1.391.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Italia 1 l’esordio di FBI: Most Wanted ha intrattenuto 875.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 la replica di A ...

