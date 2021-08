Ascolti TV 5 agosto | nuovo record per Marco Liorni | Reazione a Catena insuperabile

(Di venerdì 6 agosto 2021) Giornata incandescente quella di giovedì 5per il palinsesto Rai e Mediaset che è stato caratterizzato dalla messa in onda di trasmissioni molto amate dal pubblico spettatore. In prima serata si sono date battaglia la fiction italiana Doc - Nelle tue mani e il documentario Viaggio nella grande bellezza. Nel pomeriggio tra le soap opera, Il paradiso delle signore si è mantenuto basso a livello ditv. Trionfo perche coneguaglia un altro strepitoso risultato!TV ieri 5: debutta su Italia 1 la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti agosto

Tv 52021. In prima serata una media di 2.102.000 e 13,9% per la replica della fiction di Rai1 Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Su Rai2 Il Circolo degli anelli 1.391.000 e 9,2%.