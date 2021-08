Ascolti tv 5 agosto 2021 | Argentero in replica meglio delle Olimpiadi e di Venezia

(Di venerdì 6 agosto 2021)tv: la fiction di Rai1 batte Rai2 e Canale5 Un’altra vittoria per le repliche di Doc – Nelle tue mani, che ieri sera su Rai1 ha registrato il 13,9% di share media con 2,102 milioni di telespettatori, crescendo rispetto a settimana scorsa quando la fiction con Lucaaveva raccolto il 12,8% e 1,9 milioni. Seconda piazza per il programma sulledi Tokyo, Il circolo degli anelli su Rai2, con il 9,2% e 1,391 milioni di tifosi collegati. Medaglia di bronzo per Viaggio nella Grande Bellezza –su Canale5 con l’8,1% e 1,188 milioni di contatti. Sette giorni fa la rete ammiraglia Mediaset aveva ...

La sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda due volte a settimana e nel cast dovrebbero figurare almeno 20 personaggi famosi ...