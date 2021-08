Aprilia | nascondeva in casa un mini market della droga | arrestato 30enne

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo di 30 anni. Ilè accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Il prevenuto, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 400g di cocaina, 600g hashish, 380g di marijuana nonché di due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo dopo le formalità di rito e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria ...

