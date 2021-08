Aprilia, furti in trasferta: il clan mandava le donne incinte in Sardegna per svaligiare le case (Di venerdì 6 agosto 2021) Le strategie per commettere furti negli appartamenti sono tantissime, ladri di ogni genere studiano e pianificano le mosse giuste per scampare al carcere. Le fitte indagini della Polizia di Stato, però, riescono sempre a trovare i colpevoli. Un noto gruppo criminale di Aprilia è riuscito a mettere a segno numerosi furti in trasferta avvalendosi di due donne – di etnia rom – in gravidanza. Parliamo di furti in trasferta perché sono stati commessi in Sardegna. Aprilia – Sardegna: le indagini per rintracciare le ladre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Le strategie per commetterenegli appartamenti sono tantissime, ladri di ogni genere studiano e pianificano le mosse giuste per scampare al carcere. Le fitte indagini della Polizia di Stato, però, riescono sempre a trovare i colpevoli. Un noto gruppo criminale diè riuscito a mettere a segno numerosiinavvalendosi di due– di etnia rom – in gravidanza. Parliamo diinperché sono stati commessi in: le indagini per rintracciare le ladre ...

