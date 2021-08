Approvato il documento di Pianificazione Strategica di Sistema (Di venerdì 6 agosto 2021) Ha dato parere favorevole ieri, 5 agosto, all’unanimità, dall’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, il documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), di cui all’art.5 del L.84/94, che rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione e l’indirizzo delle strategie gestionali dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Redatto dal RUP, arch. Giuseppe Grimaldi, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e dall’ing. Alberto Bracci Laudiero, con il supporto di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 agosto 2021) Ha dato parere favorevole ieri, 5 agosto, all’unanimità, dall’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’Autorità diPortuale del Mar Tirreno Centrale, ildidi(DPSS), di cui all’art.5 del L.84/94, che rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione e l’indirizzo delle strategie gestionali dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Redatto dal RUP, arch. Giuseppe Grimaldi, Segretario Generale dell’Autorità diPortuale del Mar Tirreno Centrale e dall’ing. Alberto Bracci Laudiero, con il supporto di ...

