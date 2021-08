Apple scansionerà le foto degli utenti a caccia di materiale pedo - pornografico (Di venerdì 6 agosto 2021) Una cosa buona o no? Ci sarà una nuova stretta di Apple sul fronte della privacy: l'azienda di Cupertino ha comunicato che scansionerà tutte le foto dei propri utenti, da quelle salvate nei ... Leggi su globalist (Di venerdì 6 agosto 2021) Una cosa buona o no? Ci sarà una nuova stretta disul fronte della privacy: l'azienda di Cupertino ha comunicato chetutte ledei propri, da quelle salvate nei ...

globalistIT : - nonrispondere : Apple scansionerà foto utenti per materiale pedopornografico - Software e App - ANSA - ALiveriero : RT @maurorizzi_mr: Apple scansionerà tutti gli iPhone per scovare foto pedopornografiche. Non lasciatevi ingannare dall’intento a fin di b… - HernanPorrasM : Materiale pedopornografico, Apple scansionerà foto utenti sullâ??iPhone - TrevisoCityWR : Materiale pedopornografico, Apple scansionerà foto utenti -