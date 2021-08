Apple scansionerà gli iPhone alla ricerca di immagini pedopornografiche (Di venerdì 6 agosto 2021) Apple ha svelato i piani per scansionare gli iPhone degli Stati Uniti alla ricerca di immagini di abusi sessuali su minori, suscitando applausi dai gruppi per la protezione dei minori ma sollevando la preoccupazione di alcuni ricercatori che temono che il sistema possa essere utilizzato in modo improprio, anche da parte dei governi che cercano di sorvegliare i propri cittadini. Lo strumento progettato per rilevare immagini di abusi sessuali su minori, chiamato “neuralMatch”, eseguirà la scansione delle immagini prima che vengano caricate su iCloud. Se ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021)ha svelato i piani per scansionare glidegli Stati Unitididi abusi sessuali su minori, suscitando applausi dai gruppi per la protezione dei minori ma sollevando la preoccupazione di alcunitori che temono che il sistema possa essere utilizzato in modo improprio, anche da parte dei governi che cercano di sorvegliare i propri cittadini. Lo strumento progettato per rilevaredi abusi sessuali su minori, chiamato “neuralMatch”, eseguirà la scansione delleprima che vengano caricate su iCloud. Se ...

