Appello di Draghi agli italiani | ' Vaccinatevi e seguite le regole' Durata governo? ' Decide il Parlamento'

Agenzia_Ansa : 'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché v… - SkyTG24 : Green Pass obbligatorio da oggi, appello di Draghi agli italiani: 'Vaccinatevi' - Corriere : Draghi agli italiani: «Vaccinatevi». E sul reddito di cittadinanza: «Condivido il concetto di base» - PDarK77 : RT @GAcquistapace: @borghi_claudio Queste disposizioni sono completamente ILLEGALI! La parola d'ordine è una sola: DISOBBEDIRE! https://t.c… - MaMaurizi9 : RT @GAcquistapace: @borghi_claudio Queste disposizioni sono completamente ILLEGALI! La parola d'ordine è una sola: DISOBBEDIRE! https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello Draghi

Il saluto alla stampa prima della pausa estiva: 'Le cose per l'economia vanno bene e si spera che vadano anche meglio'. Il premier si è soffermato sulla morte di Laila el Hari: 'Bisogna fare di più ...Faccioa tutti i parlamentari veneti, di ogni appartenenza, perché sostengano questa ... Luca Zaia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, dell'istanza di istituzione della Zls ...L'epidemia di Covid-19 in Italia è in una fase estremamente delicata, in cui si iniziano a vedere primi segnali che possono indurre ad un "cauto ottimismo" ma che, proprio per questo, richiede la mass ...Dopo sei mesi di governo - "ho fatto i complimenti ai ministri ieri per il lavoro fatto, ma ho anche aggiunto che io era il meno adatto a farlo, perché ho ...