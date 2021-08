Antonio Sorgentone: un’estate dipinta di blues (Di venerdì 6 agosto 2021) Antonio Sorgentone e la sua band suoneranno il 7 Agosto all’Aniene Festival di Roma, il 25 a Mosciano e il 28 a Bologna Antonio Sorgentone torna ad esibirsi dal vivo con la sua band. L’artista, cantante e pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia incontrerà il suo pubblico e infuocherà l’estate con tante date live in giro per l’Italia, per un tuffo nelle sonorità anni ’50, da Renato Carosone ai ritmi blues più sfrenati, passando per lo swing ed alcuni brani scritti da Antonio e diventati ormai familiari grazie ai diversi passaggi televisivi degli spot pubblicitari ... Leggi su zon (Di venerdì 6 agosto 2021)e la sua band suoneranno il 7 Agosto all’Aniene Festival di Roma, il 25 a Mosciano e il 28 a Bolognatorna ad esibirsi dal vivo con la sua band. L’artista, cantante e pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia incontrerà il suo pubblico e infuocherà l’estate con tante date live in giro per l’Italia, per un tuffo nelle sonorità anni ’50, da Renato Carosone ai ritmipiù sfrenati, passando per lo swing ed alcuni brani scritti dae diventati ormai familiari grazie ai diversi passaggi televisivi degli spot pubblicitari ...

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Sorgentone Elettrizzante live del pianista acrobatico a Ceregnano CEREGNANO (Rovigo) - Serata elettrizzante ai ritmi boogie woogie, swing, blues e rock'n roll anni '50. Il funambolico pianista di Giulianova, romano di adozione, Antonio Sorgentone and his band, è tornato a riscaldare il pubblico di Tra ville e giardini 2021, in un serratissimo live, venerdì sera, 30 luglio, nel giardino di Ca' Le Procurative, abitazione ...

Una serata per distruggere i luoghi comuni e vivere da potus Con Tra ville e giardini l'appuntamento è venerdì 30 luglio a Ceregnano, a villa Le Procurative, col rock'n roll anni '50 di Antonio Sorgentone and his band. Tra Ville e Giardini XXII è promossa ed ...

Antonio Sorgentone: il vincitore di "Italia's Got Talent" in tour per l'Italia con i suoi ritmi blues Zoom Magazine Antonio Sorgentone torna a graffiare l’estate con i suoi ritmi blues Roma, 4 ago. (askanews) - Antonio Sorgentone torna ad esibirsi dal vivo con la sua band. L'artista, cantante e pianista, considerato tra i migliori nel suo genere in Italia incontrerà il suo pubblico ...

Un giocoliere al pianoforte TRA VILLE E GIARDINI Antonio Sorgentone ha entusiasmato il pubblico di Ceregnano, in occasione della settima serata di spettacoli della rassegna itinerante Tra ville e giardini. Sorgentone e il ...

