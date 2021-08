Antonella Palmisano | ecco chi è la marciatrice che ha regalato l' ottavo oro olimpico all' Italia

Advertising

Pugliese di Mottola (Taranto),, oro olimpico a Tokyo 2020 nei 20 km di marcia, si è regalata la vittoria nel giorno del suo trentesimo compleanno. Fino al 2003 giocava a pallavolo ma poi si è convinta a ...Mai quattro medaglie d'oro nell'atletica per l'Italia, e mai medaglia d'oro nella marcia femminile. Ed è quindi storia, e non solo per questo, l'oro conquistato da. Un successo assoluto che arriva il giorno dopo l'oro di Massimo Stano , sempre a Sapporo. È la prima volta che l'Italia vince l'oro nella marcia con uomini e donne nella stessa ...Antonella Palmisano nella storia! L’azzurra regala la quarta medaglia d’oro all’Italia dell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo. La marciatrice azzurra ha chiuso davanti a tutte la 20 km di marcia ...Dopo il quarto posto a Rio 2016, arriva il riscatto per la marciatrice pugliese delle Fiamme Gialle, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di ...