Anticipazioni Brave and Beautiful, il rapimento lascia tutti senza parole (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Anticipazioni di Brave and Beautiful della prossima settimana fanno sapere di tanti colpi di scena per la soap opera turca Brave and Beautiful non va in vacanza e la programmazione continua a partire da lunedì 9 agosto fino a venerdì 13. Come di consueto, infatti, ci saranno in onda nuove puntate della soap opera L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Ledianddella prossima settimana fanno sapere di tanti colpi di scena per la soap opera turcaandnon va in vacanza e la programmazione continua a partire da lunedì 9 agosto fino a venerdì 13. Come di consueto, infatti, ci saranno in onda nuove puntate della soap opera L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 agosto 2021 - PTurche : RT @redazionetvsoap: #Braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani #6agosto - PTurche : RT @redazionetvsoap: Sarà la soddisfazione di un attimo... #Braveandbeautiful #anticipazioni - cvetkina1 : RT @redazionetvsoap: Sarà la soddisfazione di un attimo... #Braveandbeautiful #anticipazioni - redazionetvsoap : Sarà la soddisfazione di un attimo... #Braveandbeautiful #anticipazioni -