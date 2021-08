Anticipazioni Beautiful | ritorno shock | a casa Forrester si rivede la più cattiva del passato!

(Di venerdì 6 agosto 2021), importantidagli Stati Uniti: svelato il grande: la reazione dei fan sarà forte. Ecco di chi si tratta, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Brave andpuntata oggi 6 agosto Nella puntata di oggi, venerdì 6 agosto, della soap opera turca " Brave and" Suhan ha scoperto la verità su Cesur e ora ha dei forti dubbi: ...Arriva la svolta in casa Forrester , secondo le ultimeamericane di. I telespettatori in America stanno assistendo ai nuovi colpi di scena, che vedono Eric e Quinn pronti a divorziare . Nessun rimpianto e nessuna sete di vendetta. ...Beautiful, importanti anticipazioni dagli Stati Uniti: svelato il grande ritorno a casa Forrester: la reazione dei fan ...Nonostante le voci della prima ora, The Walking Dead 11 si farà: la serie avrà una nuova stagione ed ecco tutte le novità in vista ...