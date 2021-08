Anthony Hopkins in vacanza in Toscana urla “Sono italiano” | Video

Advertising

giostama : E pure Anthony Hopkins ce lo siamo giocato... #bellaciao #chiantishire - SecolodItalia1 : Anthony Hopkins canta “Bella Ciao” dalla Toscana. E più di un follower lo punzecchia (video) - RaffaellaPivato : Anthony Hopkins in vacanza in Toscana urla “Sono italiano” sulle note di bella Ciao - lupettorosso76 : Anthony Hopkins sotto il sole della Toscana canta Bella Ciao e grida: 'Sono italiano' - zazoomblog : Anthony Hopkins ed il suo amore per lItalia: Sono italiano e canta Bella ciao - #Anthony #Hopkins #amore #lItalia: -

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Hopkins

Continua l'estate italiana dei VIP , dopo Orlando Bloom e Katy Perry, Angelina Jolie, e tanti altri, arriva anche. L'attore è infatti da poco arrivato in Italia , dove ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza. Per la precisione, il divo di Hollywood si trova in Toscana ....Che si sia innamorato dell'Italia, ormai è cosa certa. L'attore britannico, fresco vincitore dell'Oscar per The Father , si trova nel nostro paese già da diversi mesi per una lunga e meritata vacanza a tinte tricolore. Dopo aver partecipato virtualmente alla ...Dal Comune di Genova Un’arena estiva ai parchi di Nervi a partire da martedì 10 agosto. Parte dalla prossima settimana e proseguirà sino al 18 settembre, ...Anthony Hopkins è in Italia: l'attore si diverte in piscina in Toscana, sulle note di Bella Ciao. In un video sui social urla: "Sono italiano" ...