Anthony Hopkins in Toscana, canta Bella Ciao e grida orgoglioso: "Sono italiano!" (VIDEO) (Di venerdì 6 agosto 2021) Anthony Hopkins si sta godendo ancora dei giorni di relax in Toscana, come testimonia il VIDEO su Instagram in cui l'attore canta Bella Ciao e ribadisce il suo amore per l'Italia. Anthony Hopkins ha pubblicato un VIDEO su Instagram in cui è possibile vederlo mentre, sulle note di Bella Ciao, si gode il bagno in una piscina della Toscana. Subito dopo, l'attore alza le braccia al cielo e grida con orgoglio: "Sono italiano!". ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 agosto 2021)si sta godendo ancora dei giorni di relax in, come testimonia ilsu Instagram in cui l'attoree ribadisce il suo amore per l'Italia.ha pubblicato unsu Instagram in cui è possibile vederlo mentre, sulle note di, si gode il bagno in una piscina della. Subito dopo, l'attore alza le braccia al cielo econ orgoglio: "". ...

Advertising

tommo_marmore : Anthony Hopkins è in vacanza in Toscana, a mollo nella bella piscina canta “Bella ciao” e urla “sono italiano”… - el_marrano : Tra l’altro la scorsa notte nel delirio più totale ho sognato che ero pappa e ciccia con Anthony Hopkins e Clint Ea… - statodelsud : Vacanze in Italia, Anthony Hopkins in piscina in Toscana: “Sono italiano!”. VIDEO - Pino__Merola : Vacanze in Italia, Anthony Hopkins in piscina in Toscana: “Sono italiano!”. VIDEO -