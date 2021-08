Anthony Hopkins è in vacanza in Toscana | a mollo nella bella piscina canta “Bella ciao” e urla “sono italiano”

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Under the Tuscan sun” scrivesu Instagram. Nelle immagini l’attore premio Oscar” e”, mentre fa il bagno in, durante le sue vacanze in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Hopkins

Everyeye Cinema

... Fauci: 'Se casi salgono arriverà una variante peggiore della Delta' Il virologo americano... secondo il conteggio della JohnsUniversity. Per diverse settimane, il Messico è stato nel ...E' il nuovo allarme lanciato daFauci . Di qui per il virologo l'importanza di fermare, ... in crescita del 48% rispetto a una settimana fa, secondo i dati della JohnsUniversity . ...Il consulente della Casa Bianca per l'emergenza Covid-19 ribadisce l'importanza della vaccinazione per far fronte alla nuova impennata di contagi. Un ...Sotto il sole della Toscana, in piscina e con Bella ciao che suona in sottofondo. L'attore statunitense Anthony Hopkins ha pubblicato un video di recente sul proprio profilo Twitter in cui dopo qualch ...