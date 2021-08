“Anna Tatangelo ultima a sapere della gravidanza di Gigi D’Alesso e Denise Esposito | è andata su tutte le furie”

(Di venerdì 6 agosto 2021) In questa estate particolarmente moscia sul fronte gossip, tutti i riflettori sono puntati sul triangoloD’Alessio –. Il cantautore napoletano ha infatti da poco annunciato di aspettare il suo quinto figlio dalla nuova fidanzata di 26 anni più giovane di lui e sembra proprio che l’ex compagna sia stata l’a saperlo. E non l’ha presa bene. A rivelarlo è il settimanale Chi, che nell’ultimo numero dedica ampio spazio ai retroscena sulla vicenda: “oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore ...

La storia d'amore tra Gigi D'Alessio eè giunta al capolinea da tempo. I due hanno mantenuto rapporti pacifici soprattutto per il bene del loro figlio Andrea. I più ignoravano però che il cantautore aspettasse un altro ...... Gigi D'Alessio sta per diventare di nuovo papà? È proprio questa l'indiscrezione bomba che ha lanciato il settimanale 'Chi', insieme alle prime foto diin compagnia di Livio Cori, sua ..."ANNA TATANGELO FURIOSA PER IL FIGLIO DI GIGI D'ALESSIO" "È stata l'ultima a sapere della gravidanza e non l'ha presa bene" ...CIVITANOVA - Serata con il botto per la stagione Shada nella serie di appuntamenti del venerdì intitolati “Magic Moments” con la direzione artistica di Aldo Ascani che stavolta ...