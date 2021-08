Ancora in bilico il futuro di Zaccagni: Napoli e Fiorentina alla finestra (Di venerdì 6 agosto 2021) Napoli e Fiorentina continuano a seguire con grande attenzione il futuro di Mattia Zaccagni. Il calciatore è Ancora in bilico tra il Verona e l'addio. Gli scaligeri hanno la volontà di inserirlo al centro del progetto tecnico capitanato da Di Francesco. Il patron del Verona Setti sta provando a prolungare il contratto del trequartista, attualmente in scadenza nel 2022. Lo riporta il Corriere dello Sport. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021)continuano a seguire con grande attenzione ildi Mattia. Il calciatore èintra il Verona e l'addio. Gli scaligeri hanno la volontà di inserirlo al centro del progetto tecnico capitanato da Di Francesco. Il patron del Verona Setti sta provando a prolungare il contratto del trequartista, attualmente in scadenza nel 2022. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Advertising

violanews : ??Il futuro di #Callejon è ancora in bilico e spunta un interesse da @LaLiga ?? - Ronin36026461 : @Antonio79950218 @Fauxibiza @ZZiliani Avere un giocatore espulso ingiustamente a 40 min dalla fine contro l'inter s… - intermedie7 : @GiacomoGorini @Arsenio_ La polio, il vaiolo, il morbillo, la rosalia, la pertosse, il tetano, le punture di zanzar… - SXRALEO : @hisgummysmileit ecco il problema nasce quando nel bando di ammissione per lingue dice che fino al 22 settembre ci… - Robtp92 : @Cafeponci @nonleggerlo Per non parlare della situazione di Lautaro che già è in bilico..quanta voglia avrà di rima… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora bilico Belluno, buone notizie per la chiesa sospesa: ancorata sulla roccia C' pi di una speranza di salvare la chiesa di San Martino, a Valle di Cadore (Belluno), in bilico su una frana che interessa il versante in riva destra del torrente Boite. La chiesa ... abbassi ancora ...

Di Nunno: "Non vendo, resto proprietario del Lecco" - Sport, Lecco ... sembra certo, per la quinta annata di seguito sarà patron di una società che resta in bilico. Fra ... Ma ci sono mancati quei 10 punti in quelle 3 - 4 partite che ancora mi fanno male. Ma poi ci sono ...

Green pass, ancora in bilico la fiera di San Lorenzo del 10 agosto LA NAZIONE Saranno avversari - A Messina un ex in panchina. Attesa per la Fidelis Sebbene la composizione di quello che sarà il prossimo Girone C non è ancora delineata definitivamente, sono già noti i nomi di quelle che saranno quasi tutte le squadre ...

Olimpiadi Tokyo Day 8, Diretta Gare Sabato 31 Luglio (Discovery+ e Rai2) Abbiamo raggiunto quota 20 medaglie in queste Olimpiadi di Tokyo, anche se nel day 7 ne abbiamo raccolta solo una (anche se storica). Vediamo se ...

C' pi di una speranza di salvare la chiesa di San Martino, a Valle di Cadore (Belluno), insu una frana che interessa il versante in riva destra del torrente Boite. La chiesa ... abbassi...... sembra certo, per la quinta annata di seguito sarà patron di una società che resta in. Fra ... Ma ci sono mancati quei 10 punti in quelle 3 - 4 partite chemi fanno male. Ma poi ci sono ...Sebbene la composizione di quello che sarà il prossimo Girone C non è ancora delineata definitivamente, sono già noti i nomi di quelle che saranno quasi tutte le squadre ...Abbiamo raggiunto quota 20 medaglie in queste Olimpiadi di Tokyo, anche se nel day 7 ne abbiamo raccolta solo una (anche se storica). Vediamo se ...