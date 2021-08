Ancora allerta per gli incendi boschivi, prorogato lo stato di grave pericolosità nel Cesenate (Di venerdì 6 agosto 2021) Prosegue nel Cesenate, e in tutto il territorio regionale, lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, prolungato fino alla mezzanotte di domenica 29 agosto. La proroga è stata ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Prosegue nel, e in tutto il territorio regionale, lodiper il rischio di, prolungato fino alla mezzanotte di domenica 29 agosto. La proroga è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora allerta Ancora allerta per gli incendi boschivi, prorogato lo stato di grave pericolosità nel Cesenate Prosegue nel Cesenate, e in tutto il territorio regionale, lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, prolungato fino alla mezzanotte di domenica 29 agosto. La proroga è stata ...

Ancora maltempo in arrivo, nuova allerta meteo anche per il Varesotto ... fra allagamenti, esondazioni e smottamenti : il bel tempo sembra avere già le ore contate, come emerge da una nuova allerta meteo emessa dalla Protezione civile di Regione Lombardia e che riguarda ...

Maltempo: temporali al Nord, ancora allerta in Lombardia Agenzia ANSA Maltempo, nuova allerta gialla per la zona di laghi e Prealpi varesine a partire da domattina La Protezione civile dirama l'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico nel nord del Varesotto a partire da domattina. Fenomeni più intensi con accumuli importanti possibili dalla ser ...

Covid - 19: Wuhan torna nell'incubo Torna l'incubo del Covid - 19 a Wuhan, la città cinese che nel dicembre 2019 rilevò le prime infezioni. I numeri sono ancora contenuti per i nostri standard, ma in Cina, dove ormai il virus sembrava a ...

Prosegue nel Cesenate, e in tutto il territorio regionale, lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, prolungato fino alla mezzanotte di domenica 29 agosto. La proroga è stata ... fra allagamenti, esondazioni e smottamenti : il bel tempo sembra avere già le ore contate, come emerge da una nuova allerta meteo emessa dalla Protezione civile di Regione Lombardia e che riguarda ... La Protezione civile dirama l'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico nel nord del Varesotto a partire da domattina. Fenomeni più intensi con accumuli importanti possibili dalla ser ... Torna l'incubo del Covid - 19 a Wuhan, la città cinese che nel dicembre 2019 rilevò le prime infezioni. I numeri sono ancora contenuti per i nostri standard, ma in Cina, dove ormai il virus sembrava a ...