Ancora 360 mila liguri senza prima dose. Nel Ponente meno vaccinati e più contagiati (Di venerdì 6 agosto 2021) Toti: “Rispetto a un anno fa, forte calo dei ricoveri”. Castanini (liguria Digitale): “Dati sempre aggiornati”. Fermata l’accelerazione di luglio, indice Rt sceso a 1,1 Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 6 agosto 2021) Toti: “Rispetto a un anno fa, forte calo dei ricoveri”. Castanini (a Digitale): “Dati sempre aggiornati”. Fermata l’accelerazione di luglio, indice Rt sceso a 1,1

Ancora 360 mila liguri senza prima dose. Nel Ponente meno vaccinati e più contagiati Il Secolo XIX

Ancora 360 mila liguri senza prima dose. Nel Ponente meno vaccinati e più contagiati Tra questi, il numero di liguri che ancora mancano all’appello della popolazione vaccinale (pari a circa 1,4 milioni): tra i residenti al di sopra dei 12 anni (gli unici che possono ricevere il ...

